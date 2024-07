Modica, servizi Sais: più corse per Frigintini e la notturna per Marina

La SAIS incrementa il numero di corse da e per Frigintini rendendole compatibili anche con le corse verso Marina di Modica. Ed inoltre prolunga l’orario notturno del servizio dalla frazione balneare alla città. E’ il risultato dell’incontro avuto dal presidente della II Commissione in Consiglio Comunale, Giammarco Covato, ed il responsabile SAIS di Modica, Massimo Rizza. "Abbiamo concordato un incremento di corse da Frigintini a Modica dalle 2 attuali (7:10, 14:55) a 5 (11:05, 17:00, 20:30) e conseguentemente anche il ritorno con l’aggiunta delle corse delle 10:30, 16:30 e 20:00. Sarà più facile per i residenti di Frigintini arrivare a Modica, sbrigare le proprie faccende e non dover attendere magari il pomeriggio per tornare a casa. Inoltre, tali corse saranno tutte in coincidenza con quelle che portano a Marina. In questo modo i ragazzi di Frigintini che vogliono trascorrere una giornata al mare potranno andarci senza usare il motorino o la macchina, e tornare la sera a casa”. Una novità per il tratto Modica – Marina – Modica è l’aggiunta di un’ulteriore corsa serale. Se attualmente l’ultimo orario per tornare da Marina a Modica è quello delle 23:15, adesso l’ultima corsa partirà alle 01:15".