Studente morto in un incidente stradale, lutto cittadino a Lentini

Il sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro, ha proclamato oggi il lutto cittadino in occasione dei funerali di Salvuccio Oliva, 16 anni, morto venerdì scorso in uni ncidente stradale in via Solferino, nel centro storico diLentini, nel Siracusano. Il rito, officiato da don Maurizio Pizzo, avrà luogo stamane nella chiesa di Sant'Alfio. Secondo una ricostruzione, lo studente viaggiava a bordo di uno scooter, in compagnia di un amico di tredici anni, quando all'incrocio con via Solferino e via Agnone si è scontrato con una Polo Volkswagen guidata da un 50enne di Villasmundo che non si è fermato per prestare soccorso. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Dall'autopsia sul corpo di Salvuccio sarebbe emerso che lo studente è morto per un politrauma cranico -toracico. Ieri sera, nella chiesa di Sant'Alfio, si è svolta una veglia di preghiera. Il padre di Salvuccio, che frequentava il liceo scientifico "Gorgia - Vittorini" di Lentini, è devoto spingitore della vara di Sant'Alfio.