Auto investe due operai del Comune di Cianciana: lavoravano alla rete idrica

Un' auto ha investito due dipendenti del Comune di Cianciana, impegnati in lavori di riparazione della rete idrica, sulla strada provinciale 32, in contrada Quarto di Rocche a Cianciana nell'agrigentino. Il 59enne, in elisoccorso, è stato trasferito all'ospedale Civico di Palermo: avrebbe riportato ferite e fratture all'altezza del torace. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'altro operaio, un sessantaseienne, è stato invece trasferito all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera per un trauma alla mano sinistra. In questo caso, i medici hanno diagnosticato una prognosi di circa 30 giorni.Alla guida dell'Opel Astra, che ha investito i due operai, c'era un venditore ambulante 64enne originario del Marocco, residente a Lucca Sicula. L'automobilista si è fermato a prestare i soccorsi. Sono intervenuti i carabinieri di Cianciana che, dopo aver facilitato i soccorsi, si sono occupati della ricostruzione dell'incidente stradale. L'Opel Astra del venditore ambulante è stata sequestrata.