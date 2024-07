Commozione nel mondo intero per l'attentato a Trump, la solidarietà di Meloni

"Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito durante un comizio.

A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l'auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza". Così la premier italiana Giorgia Meloni ha commentato la notizia dell'attentato contro Trump. Come lei, i principali leader del mondo hanno espresso la loro condanna dell'attacco, sebbene con toni e contenuti diversi.

Il vicepremier Matteo Salvini ha postato un messaggio su X sugli spari contro Trump, aggiungendo un video e un "Go Donald go!!!". "Spari contro Donald Trump in un comizio in Pennsylvania, portato via sanguinante da un orecchio: tutta la mia vicinanza al presidente Donald Trump e alle decine di migliaia di persone presenti" si legge nel testo del messaggio.

"Ribadisco, anche oggi, la nostra profonda vicinanza agli Stati Uniti e condanno la violenza che non può avere spazio nel dibattito democratico": lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un post su X dicendosi "sconvolto dalle immagini dalla Pennsylvania" dell'attentato all'ex presidente Usa Donald Trump. "Seguo gli sviluppi in contatto con l'Ambasciata italiana negli Stati Uniti - aggiunge. Auguro al 45/o presidente degli Stati Uniti Donald Trump pronta guarigione".

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha condannato "inequivocabilmente" il tentativo di omicidio dell'ex presidente degli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere il suo portavoce in una nota. Il segretario dell'Onu - vi si afferma - "condanna inequivocabilmente questo atto di violenza politica. Invia i suoi migliori auguri di pronta guarigione al presidente Trump", ha dichiarato in un comunicato il portavoce di Guterres, Stéphane Dujarric.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, si è detta "profondamente scioccata" dalla sparatoria durante la manifestazione di Donald Trump. "Sono profondamente scioccato dalla sparatoria avvenuta durante la manifestazione elettorale dell'ex presidente Trump", ha affermato su X, aggiungendo: "Auguro a Donald Trump una pronta guarigione e offro le mie condoglianze alla famiglia della vittima innocente. La violenza politica non ha posto in una democrazia".

In quanto all'Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell, ha scitto su X: "Sconvolto dalla notizia dell'attacco a Trump, che condanno fermamente. Ancora una volta assistiamo ad atti di violenza inaccettabili contro i rappresentanti politici". Da parte sua, il premier ungherese Viktor Orba, il cui paese è presidente di turno dell'Ue, ha commentato, sempre su X: "I miei pensieri e le mie preghiere sono con il presidente Donald Trump in queste ore buie".

Emmanuel Macron ha rivolto i suoi "auguri di pronta guarigione" a Trump e parla di "una tragedia per le nostre democrazie", in un messaggio pubblicato su X. "Un attivista è morto, diversi sono feriti", aggiunge. "La Francia condivide lo shock e l'indignazione del popolo americano", ha scritto il presidente francese.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha detto di essere "sconvolto dalle scene scioccanti" della sparatoria contro l'ex presidente americano Donald Trump durante un comizio elettorale. "La violenza politica in qualsiasi forma non trova posto nelle nostre società e il mio pensiero va a tutte le vittime di questo attacco", ha scritto Starmer su X.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida si è espresso contro la violenza politica dopo gli spari che hanno preso di mira l'ex presidente americano Donald Trump durante un comizio elettorale. "Dobbiamo porci contro qualsiasi forma di violenza che metta in discussione la democrazia. Prego per la pronta guarigione" di Trump, ha scritto Kishida sul suo account X.

Il suo collega indiano, Narendra Modi, si è detto "molto preoccupato" dopo gli spari contro l'ex presidente americano Donald Trump durante un comizio negli Stati Uniti: "Condanno fermamente questo incidente. La violenza non ha posto nella politica e nelle democrazie. Gli auguriamo ogni bene".

"Dio benedica Trump". E' quanto ha scritto su X il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, dopo che sono stati uditi degli spari durante un comizio di Trump.