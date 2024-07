Palermo, cadono diverso rami di ficus: strada chiusa

Diversi rami di ficus sono caduti in piazza del Noviziato a Palermo. I vigili del fuoco per due volte sono intervenuti per mettere in sicurezza alcuni alberi da cui si sono spezzati i grossi. Uno dei rami si è spezzato mentre i pompieri stavano intervenendo in sicurezza una delle piante secolari che si trovano in zona. E' stato chiesto l'intervento della municipale e chiusa la strada per consentire

la perizia di un tecnico, gli interventi di potatura ed evitare possibili crolli.