Denunciati a Catania cinque parcheggiatori abusivi

La polizia di Catania ieri sera ha sanzionato 5 parcheggiatori abusivi scoperti mentre facevano gesti e manovre rivolti agli automobilisti. I poliziotti in piazza Vito Maria Nicolosi, nel quartiere Nesima, hanno sorpreso un pregiudicato catanese di 47 anni accanto ad un’attività commerciale; in via Cristoforo Colombo, un altro caso ha visto come protagonista un catanese di 53 anni, mentre un altro uomo di 52 anni è stato notato dagli agenti nel viale Fleming, nei pressi di attività commerciali.In piazza Europa, sono stati trovati altri due catanesi di 20 e 23 anni. I cinque catanesi sono stati tutti sanzionati per l’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore e gli ultimi due, trovati in piazza Europa, sono stati anche denunciati per l’inosservanza del Dacur. Per altri 2 catanesi di 25 e 52 anni è stato emesso il D.A.C.U.R. che vieta l’accesso ad alcune aree urbane.