Il governatore della Calabria quarto per gradimento in Italia

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, si piazza al quarto posto (in coabitazione con Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania), confermando la posizione dello scorso anno ma migliorando il gradimento di 1 punto percentuale: dal 59% del 2023 al 60% del 2024.

E' il risultato della Governance Poll 2024, la classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata per il ventesimo anno consecutivo dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per "Il Sole 24 Ore".

Il gradimento di Occhiuto dal giorno della sua elezione è sempre e costantemente migliorato: dal 54,5% dell'ottobre 2021 al 60% odierno (+5,5%).

Il governatore della Calabria è, insieme a De Luca, il presidente di Regione più apprezzato nel Centro-Sud.

Roberto Occhiuto, che è anche vice segretario nazionale di Forza Italia, è primo tra i presidenti di Regione del suo partito: si conferma il governatore azzurro più amato d'Italia.