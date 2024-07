Vigili del fuoco, Protezione civile e personale della Forestale sono stati impegnati nella Valle dell'Ippari, nei territori di Comiso e Vittoria, per domare un vasto incendio. Le fiamme sono state alimentate dal vento ed hanno sfiorato anche il depuratore di Vittoria, in contrada Mendolilli. Indagini in corso per accertare la natura del rogo.