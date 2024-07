Tajani al G7 lancia 'la dichiarazione della Calabria'

"Accanto alla dichiarazione conclusiva del G7, ho voluto raccogliere queste priorità in un testo politico che ho voluto chiamare 'Dichiarazione della Calabria' in cui riassumere lo spirito e la sostanza del nostro lavoro e delineare la visione di un commercio internazionale sempre più aperto, libero e sicuro, paritario, motore di crescita, benessere e pace, l'impegno per favorire il commercio internazionale".

Lo ha annunciato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento alla prima sessione del G7 commercio di Villa San Giovanni.