Consigliere comunale di Ragusa selezionato per partecipare a Yeps

Il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo, è l'unico, in Sicilia, ad essere stato selezionato (17 in tutto gli italiani) a partecipare al "Young Elected Politicians programme (YEPs)". Si tratta di una rete di giovani eletti per un mandato locale o regionale in un Paese membro dell'Unione Europea, con meno di 35 anni, con l'obiettivo di condividere e promuovere delle 'best practies', avvicinare alle realtà locali le opportunità che l'Europa offre e prendere parte alle sessioni plenarie o incontri tematici al fine formativo. Il programma è stato lanciato per la prima volta dal comitato europeo delle Regioni nel 2019 e da allora è cresciuto nelle dimensioni e negli scopi divenendone parte integrante. "Capita spesso - afferma Bennardo - che i problemi vissuti dai giovani siano trasversali agli stati membri. Questa occasione ci aiuterà, mediante il continuo confronto tra i partecipanti, a trovare comuni soluzioni. L'Europa, il più delle volte, è sentita lontana da noi cittadini e questa opportunità darà sicuramente modo di colmare tale distanza".