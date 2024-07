Il volto di Paolo Borsellino proiettato all'interno del Palazzo dei Normanni

Il volto sorridente di Paolo Borsellino è da oggi proiettato nel cortile Maqueda all'interno di Palazzo dei Normanni di Palermo, e lo sarà fino fino al 18 luglio, per un'iniziativa voluta dal presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, d'intesa con il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno. Una iniziativa adottata nella settimana in cui ricorre il 32esimo anniversario della strage di via D'Amelio dove il giudice fu ucciso insieme ai suoi cinque agenti di scorta. "La Sicilia è resistente e resiliente, questo è un omaggio a uno dei più grandi siciliani e a quella Sicilia che ha resistito e combattuto la mafia - ha detto Cracolici -. Gli uomini migliori che hanno combattuto con forza Cosa nostra sono siciliani. Questo è il palazzo delle istituzioni, per cui è un tributo a un grande uomo, ma anche un modo per dire che la Sicilia non solo non dimentica ma continua la sua battaglia contro la mafia". All'iniziativa erano presenti anche la figlia di Rita Borsellino, Cecilia Fiore, e il marito, Emilio Corrao. "Dal politico al turista, chiunque passando di qui ricorderà quanto sia stata importante la figura di Paolo Borsellino - ancora Cracolici -. Vogliamo far tornare il sorriso di Paolo tra la gente, una testimonianza contro la mafia per la quale aspettiamo ancora una verità che tarda ad arrivare". L'installazione, a cura della ditta ClayPaky, sarà disponibile fino al 18 luglio, mentre dal 19 si sposterà in via D'Amelio.