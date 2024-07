Le strategie di Pitino e Radenza nel futuro del Modica Calcio in una conferenza stampa

Idee, strategie, scelte ed obiettivi della stagione agonistica 2024-2025 del Modica Calcio. Saranno questi gli argomenti della conferenza stampa in programma venerdi 19 luglio, alle ore 12.00, presso “Logistica Medica”, in via Cava Gucciardo Pirato 27/b. All’incontro con gli operatori dell’informazione interverranno i due vertici societari, Mattia Pitino e Danilo Radenza, oltre ai componenti lo staff dirigenziale che guiderà la stagione dei rossoblu.