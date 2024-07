Festa grande a Marsala, in provincia di Trapani, in occasione del concorso del 10eLotto di martedì 16 luglio. Nel Comune siciliano – scrive Agipronews – è stato centrato un premio da 40mila euro con un “9 EXTRA”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25,9 milioni di euro, per un totale di oltre 2,14 miliardi da inizio anno.