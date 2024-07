Il duplice omicidio a Castrovillari nel 2022: notificata in carcere un'ordinanza cautelare

I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato in carcere, dove era già detenuto per altra causa, un'ordinanza di custodia cautelare a Francesco Faillace, di 41 anni, ritenuto uno degli autori del duplce omicidio di Maurizio Scorza e della compagna Hanene Hedhli, avvenuto il 4 aprile 2022 a Castrovillari. Per il duplice omicidio era già stata arrestata un'altra persona, Francesco Adduci, di 58 anni, condannato a 21 anni in primo grado dalla Corte d'assise di Cosenza il 14 marzo scorso. L'ordinanza, emessa dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro, è stata notificata a Faillace nella Casa circondariale di Civitavecchia (Roma). L'uomo è accusato di omicidio premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento scaturisce dalle indagini, coordinate dalla Dda ed eseguite dai carabinieri del Nucleo investigativo d iCosenza. Secondo l'accusa, la vittima sarebbe stata attratta nel podere di Adduci con il pretesto della consegna di un agnello, il 4 aprile 2022. Dopo l'omicidio i corpi erano stati portati in un altro luogo. Il corpo di Scorza fu trovato all'interno del bagagliaio della sua autovettura, insieme all'agnello effettivamente consegnatogli prima di essere ucciso, mentre la donna era adagiata sul sedile anteriore lato passeggero. Le indagini avrebbero permesso di stabilire che il duplice omicidio è da ricondurre alla logica di contrapposizione tra gruppi di 'ndrangheta per il controllo criminale del territorio.