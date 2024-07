La Dc difende la parlamentare Lantieri: "il ddl è un assalto alla povertà"

"Sì al prestito per gli studenti. L'onorevole Lantieri, con la sua proposta, ha lanciato un grido d'allarme; la Democrazia Cristiana, invece, propone un 'assalto alla povertà'. Il sacrificio di una Sicilia in difficoltà non può essere sottovalutato e trovare risposte economiche che affrontino questa situazione è un dovere della politica". Lo dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della DC. "La Democrazia Cristiana ha presentato un disegno di legge per un prestito a favore di tutti gli studenti universitari, simile a quelli esistenti in altri Paesi - ricorda Cirillo -. Il prestito di diecimila euro per ogni anno di studio universitario innesca un meccanismo per cui sarà restituito dagli studenti una volta che inizieranno a lavorare. Questa formula di sostegno ai giovani li rende economicamente più autonomi, alleviando le famiglie da un peso finanziario. Il prestito è aperto a tutti gli studenti e servirà a creare un meccanismo virtuoso che consenta a chiunque di accedere agli studi universitari, con una prospettiva di produttività individuale. Noi crediamo che il modello di sostegno debba evolversi verso una forma più efficace e produttiva, superando l'assistenzialismo".