Gossip, Paola Turci e Francesca Pascale ai titoli di coda: stop all'unione civile

(V.F.) - Storia d'amore ai titoli di coda per Paola Turci e Francesca Pascale. La cantante e l'attivista hanno sciolto l'unione civile con cui si erano legate due anni fa, con una cerimonia in Toscana.A lanciare l'indiscrezione, Dagospia, che ha rivelato anche che nella mattina di mercoledì 17 luglio è stato formalizzato legalmente la fine del loro legame. Non sono chiare le ragioni che hanno portato le due donne a dirsi addio dopo così poco tempo, ma sembrerebbe che la gelosia abbia giocato un ruolo importante.

A Paola Turci non sarebbe andato giù un atteggiamento della Pascale nei confronti di Francesca Fagnani, trapelato da un fuori onda di una puntata di Belve in cui l'ex compagna di Silvio Berlusconi era ospite, mentre la Pascale non avrebbe gradito affatto un video che ritraeva la moglie insieme a Valentina Dispari, attrice ventenne. Comunque stiano le cose, è certo che di una crisi tra le due già si vociferava, e non solo per via delle indiscrezioni di Dagospia. La cantante e l'attivista, infatti, non si vedono insieme in pubblico da tempo e anche i loro account social tacciono da un po'. Lo scorso 2 luglio, in occasione del secondo anniversario di matrimonio (matrimonio che avevano voluto celebrare proprio nel giorno del Pride) non è comparsa nessuna dedica, a differenza invece di quanto era avvenuto nel 2023. Conferma, più che segno, di una scelta già compiuta.