In fiamme un edificio residenziale a Nizza: 7 morti, 3 sono bambini

Sette persone sono morte la notte scorsa in un incendio in un edificio residenziale a Nizza: lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, che è scoppiato intorno alle 2.30 al settimo piano di un edificio a Moulins, un quartiere popolare della città.

Nonostante il massiccio intervento dei soccorsi, "purtroppo sette persone sono morte durante l'incendio", hanno affermato i servizi di emergenza. Dei sette morti, 3 sono bambini.