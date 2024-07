Polizia locale blocca a Modica extracomunitario in escandescenza

Pomeriggio di tensione, ieri, nel centro cittadino di Modica. Un ufficiale e un istruttore di polizia locale sono dovuti intervenire per bloccare un extracomunitario che minacciava passanti e automobilisti in Viale Medaglie d'Oro e che già nella mattinata aveva infastidito numerosi i cittadini utilizzando anche una stampella. Dopo non poche difficoltà, gli agenti, con fatica e mettendo a rischio la loro incolumità, grazie anche all’ausilio di una pattuglia della Polizia di Stato, intervenuta sui luoghi, è stato trasferito in ospedale. E’ stato necessario attivare anche la squadra di reperibilità della “Locale” che, giunta presso il nosocomio di Via Aldo Moro, ha trovato i colleghi intenti a immobilizzare l'extracomunitario che, tra l’altro, perdeva sangue per diverse ferite procuratesi nei giorni scorsi, dopo essere fuggito da un precedente ricovero per Tso, ed era in stato di estrema aggressività, tant'è che, oltre ad aggredire fisicamente, sputava nei confronti degli operatori di Polizia Locale e dei sanitari, minacciandoli verbalmente di morte, paradossalmente con lucidità mentale, nonostante la somministrazione di sedativi. Dopo averlo immobilizzato, si è proceduto ad eseguire il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) con il conseguente ricovero presso la divisione di Psichiatria dell’Ospedale Busacca di Scicli. “Mi preme rilevare – dice il comandante Rosario Cannizzaro – che i colleghi, responsabilmente, nonostante qualche escoriazione e traumi contusivi, stamattina si sono presentati regolarmente in servizio. Addirittura l’Ufficiale Ignazio Bonomo e l’istruttore Orazio Di Giacomo, considerata l’ora tarda in cui sono potuti rientrare a casa, all’alba erano già presenti nel previsto servizio di ordine pubblico presso il mercato merceologico di Piazzale Caitina”.