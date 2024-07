Ispica, in trasferta da Trecastagni tenta di rubare un'auto: arrestato 40enne

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modica hanno arrestato nella flagranza del reato di tentato furto aggravato, un 40enne catanese, disoccupato, pregiudicato.

L’uomo, veniva notato prima da alcuni passanti e poi dallo stesso proprietario di una Fiat Panda, mentre armeggiava sul veicolo in sosta lungo la costa Ispicese - Marina di Marza. I militari in turno sulla gazzella, in servizio perlustrativo di controllo del territorio sono intervenuti tempestivamente. Il malvivente, al quale alcuni passanti avevano impedito di allontanarsi, veniva quindi bloccato dai militari. Il catanese dovrà rispondere di furto aggravato anche per aver utilizzato violenza sulle cose. Difatti i Carabinieri lo trovavano in possesso di sofisticati arnesi atti allo scasso tra cui una centralina elettronica contraffatta, che gli avrebbero consentito, oltre che aprire la portiera, di intervenire sulla centralina per mettere in moto il veicolo ed allontanarsi. La solerzia dei cittadini e poi dello stesso proprietario hanno consentito il tempestivo intervento dei militari dell’Arma che ha portato all’arresto in flagranza dell'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari e chiamato in giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Ragusa.