Caldo e rischio incendi a Palermo, pre allerta di colore arancione

Nuova allerta della protezione civile per caldo e rischi incendi in Sicilia. Il livello di allerta rischio incendi per la provincia di Palermo è di Preallerta, pericolosità media colore arancione. Per quanto riguarda invece il livello di rischio ondate di calore previsto per domani e dopodomani su Palermo è di livello 3 -(condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi) - con temperatura massima percepita di 36 gradi.