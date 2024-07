Sovrintendente della Penitenziaria aggredito nel carcere di Catanzaro

Un sovrintendente della Polizia penitenziaria in servizio nella Casa circondariale di Catanzaro, è stato aggredito da un detenuto di nazionalità straniera all'interno del reparto media sicurezza.

Lo rende noto Walter Campagna, segretario regionale aggiunto dell'Uspp, l'Unione sindacati Polizia penitenziaria.

"Da quanto si apprende - afferma in una nota - pare che il sovrintendente, dopo essersi prontamente recato al primo piano del reparto ove il detenuto aveva creato disordini, è stato improvvisamente colpito con una testata al volto.

A seguito di ciò, dopo le prime cure del caso, è stato trasportato nel nosocomio cittadino e dimesso con una prognosi di 15 giorni".

"Sono ormai divenuti troppi - afferma Campagna - gli episodi di violenza che si susseguono nell'Istituto penitenziario di Catanzaro, molti dei quali messi in atto da soggetti con gravi problemi psichiatrici che necessitano di cure e di strutture adeguate".