Lions Club Modica, passaggio della campana: Giovanni Liberatore succede a Laura Pisana

Si è tenuto il tradizionale “passaggio della campana” del Lions Club di Modica tra il presidente uscente Laura Pisana ed il presidente entrante Giovanni Liberatore alla presenza di numerosi soci Lions. Nel corso della cerimonia sono stati conferiti dei riconoscimenti ai soci del club che si sono particolarmente impegnati in attività di servizio. Ai soci Ugo La China e Silvio Iozzia il Lions Club Modica ha conferito il “Melvin Jones Fellow”, la massima onorificenza della LCIF (Lions Club International Foundation) per aver dedicato un particolare impegno al perseguimento delle finalità dei valori del lionismo dandone testimonianza con il loro operato. Il premio annuale “Lion of the Year” è stato conferito a Salvatore Tiralongo ed il premio “100% attendance” a Giuseppe Mazza e Salvatore Baglieri. Il presidente uscente Laura Pisana nel discorso conclusivo ha ringraziato il consiglio direttivo e tutti i soci del club per la disponibilità prestata ed ha sintetizzato in un video i numerosi “service” che hanno coinvolto il territorio anche con attività che hanno lasciato il segno nella città come la mappa tattile a villa Silla a Modica e l’implementazione del laboratorio “grani e mani” presso la comunità suor Crocifissa. Ciò oltre a numerose azioni di solidarietà a favore di soggetti fragili del territorio fra cui per gli orfani ucraini ospiti del Villaggio del Magnificat. Il neo presidente Giovanni Liberatore ha tracciato le linee guida del mandato che porteranno il Lions Club di Modica a realizzare numerosi service nel territorio di Modica, Ispica e Pozzallo e lanciato lo slogan dell’anno sociale 2024-2025 “servire è agire”. È stato presentato l’annuale guidoncino del club che ha ripreso il “poster per la pace” realizzato da Kevin Fede, della terza F dell’istituto “Raffaele Poidomani”, che è stato premiato nel corso della serata ad ulteriore testimonianza del servizio dei Lions alle fasce più deboli della società. Presenti all’evento il sindaco di Modica Maria Monisteri, il presidente dell’ottava circoscrizione Adriano De Nicola ed il presidente del consiglio comunale Cristina Minardo. Ha concluso la cerimonia del “passaggio di campana” il vice Governatore Walter Buscema socio del Lions Club di Modica, eletto a maggio scorso alla prestigiosa carica per la conduzione del distretto 108Yb Sicilia. Il consiglio direttivo in carica del Lions Club di Modica è così composto: Giovanni Liberatore (presidente), Sonia Calabrese (primo vice presidente), Salvatore Tiralongo (segretario e secondo vice presidente), Giuseppe Mazza (tesoriere), Riccardo Zacco (cerimoniere), Marco Scarso (presidente comitato soci), Giovanni Ruta (presidente comitato service), Walter Buscema (presidente comitato comunicazione), Giuseppe Azzarelli (censore), Laura Pisana (immediato past presidente e coordinatore LCIF), Mariangela Nigro (Leo advisor) , Giovanna Scifo, Girolamo Carpentieri e Salvatore Baglieri (consiglieri).