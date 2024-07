Zuckerberg a Taormina tra cinema, finanza e mondanità

Un tuffo nella mondanità delle star del cinema per Mark Zuckerberg, patron di Meta, in vacanza a Taormina a bordo del suo mega yacht Launchpad da 118 metri.

Dopo essere stato in Liguria, Lazio e sulle coste della Campania il numero uno di Meta è da un paio di giorni in Sicilia.

Lo scrive Milano Finanza che oggi in edicola dedica una pagina alle trattative per l'acquisizione di una quota del capitale di Essilor-Luxottica da parte di Mr Meta. Due giorni fa l'imbarcazione di "Zuck" era al largo delle Eolie sul versante nord dell'Isola. Giovedì, dopo un giro per l'arcipelago, superato lo Stretto di Messina, ha puntato su Taormina dove adesso è ormeggiato. La Perla dello Ionio, capitale del turismo in Sicilia, ieri sera ha ospitato la serata finale della 70ma edizione del Taormina Film Festival. Il panfilo dell'inventore di Facebook, ormeggiato al largo di Taormina, ha un valore di circa 300 milioni di dollari, è stato costruito dal cantiere olandese Feadship nel 2022 e Zuckerberg se lo è regalato per i suoi 40 anni.

"Zuckerberg? Mi ha chiamato ma ho detto che sono impegnato...", scherza il primo cittadino di Taormina, Cateno De Luca che pure lo aveva invitato al Teatro Antico insieme al patron di X Elon Musk nella sfida di arti marziali che era stata lanciata lo scorso anno e che vedeva la cittadina in provincia di Messina in competizione con Pompei e Roma. Una stagione estiva che segna un boom per Taormina: "Il nostro brand è sempre più apprezzato", dice ancora De Luca, "abbiamo lavorato perché i servizi urbani siano sempre più all'altezza di questo brand, garantendo una alta qualità nonostante siamo ancora in dissesto finanziario, una sistuazione che abbiamo ereditato e dalla quale confidiamo di uscire nel giro di quale mese".