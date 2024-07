Modica Calcio, in rossoblù arriva il difensore Davide Pettinato

Il Modica Calcio ha un nuovo muro difensivo. Dal Vittoria arriva Davide Pettinato elemento di esperienza e spessore per la categoria. Classe 1985, nato a Messina, rappresenta una figura importante per la guida del reparto arretrato della formazione guidata da Pasquale Ferrara. Cresciuto nelle giovanili dell’Igea Virtus, ha calcato i campi di C2 con quella maglia, prima di accumulare grande esperienza militando anche in serie D con squadre come Paternò, Vibonese, Valle d’Aosta, Leonfortese e Canicattì. Oggi arriva a vestire la maglia rossoblu dopo aver raggiunto quattro promozioni consecutive con le maglie di Giarre, Canicattì, Siracusa e Vittoria. Adesso è pronto a tornare sui campi di Eccellenza già calcati in passato con diverse maglie tra cui Gela, Acireale e Palazzolo in Sicilia, Torres in Sardegna e Jonica Siderno e Gallicese in Calabria. “Sono felice di essere a Modica - dichiara Pettinato - una delle società più importanti del panorama siciliano. Ho sfiorato questa maglia la scorsa stagione e sono felice che tutto si sia realizzato adesso. Ricordo quando ho giocato contro questi colori ai tempi di Siracusa e ho visto bene quanto questa società abbia voglia di crescere, cosa che punteremo a fare anche in questa stagione migliorando il terzo posto”.