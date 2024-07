Mette benzina in auto con sigaretta accesa: donna ustionata ad Acireale

Una 61enne è rimasta gravemente ustionata nell'incendio della propria auto andata a fuoco mentre, con la sigaretta accesa, stava versando del carburante nel serbatoio della vettura. E' accaduto alla periferia di Trecastagni, nel Catanese, dove, l'utilitaria si era fermata perché rimasta a secco di carburante. Dopo aver riempito una bottiglietta di plastica di benzina in un vicino distributore, la proprietaria stava rifornendo l'auto tenendo in mano un mozzicone acceso che avrebbe innescato la vampata che l'ha investita in pieno. La donna è stata immediatamente soccorsa è trasferita in ambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania, si è ricoverata con la prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Ha riportato profonde ustioni in diverse parti del corpo. La vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Acireale.