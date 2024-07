Campionato mondiale Xcat di motonautica a Palermo, vince Swecat

Si è conclusa la tappa italiana del Campionato mondiale Xcat di motonautica, bolidi che raggiungono i 200 chilometri all'ora, al Foro Italico di Palermo, richiamando una folla di spettatori entusiasti.

La competizione è iniziata con il team italiano Consulbrokers in pole position.

Hanno dominato il primo giro, mettendo in mostra la loro bravura e alimentando l'entusiasmo dei tifosi locali.

Tuttavia, la regata ha preso una svolta inaspettata quando un problema meccanico ha rallentato la barca di testa, consentendo al team Victory di prendere il controllo. L'entusiasmo è continuato con la squadra svedese Swecat che è balzata in vantaggio, portandosi in testa con una prestazione straordinaria.

Il loro notevole impegno non solo ha assicurato loro la vittoria, ma li ha anche catapultati in cima alla classifica generale del campionato. I risultati finali della gara di oggi hanno visto Swecat conquistare il primo posto, seguito dall'italiano Hpi al secondo e dal team emiratino Fazza al terzo. Il team kuwaitiano Q8 ha concluso al quarto posto, mentre Consulbrokers, nonostante la battuta d'arresto precedente, ha compiuto un'impressionante rimonta assicurandosi il quinto posto.

La prossima gara si svolgerà a fine settembre in Basilicata, al Porto degli Argonauti, prima che l'Xcat Circus lasci l'Europa e faccia ritorno in Asia.