Il senatore Nicita (Pd) a Siracusa per la raccolta delle firme sul Referendum

Il senatore del Pd, Antonio Nicita, ha partecipato ieri sera a Siracusa alla raccolta delle firme per il Referendum contro lo 'Spaccaitalia' di Calderoli.

"L'obiettivo - dice il Commissario dei Dem nel Siracusano - è arrivare a 500 mila firme in tutta la Penisola entro il prossimo 30 settembre". Nicita ieri sera insieme a esponenti Dem, simpatizzanti e rappresentanti dell'Associazionismo hanno cominciato a fare firmare in piazza XXV Luglio per dire no l'Autonomia differenziata.