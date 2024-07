Musica, domani al Teatro Verdura di Palermo 'Ricchi e poveri' in concerto

Dopo il grande successo di Sanremo 2024 e i sold out di Milano, Torino, Roma e Bologna il "Summer tour" de i Ricchi e Poveri arriva anche in Sicilia. La tappa isolana è prevista per domani martedì 23 luglio 2024 con inizio alle ore 21 al Teatro di Verdura a Palermo. Sull'onda del grande successo sanremese con il brano "Ma non tutta la vita" (etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records) certificato DISCO di PLATINO da FIMI/GfK e dopo la pubblicazione di otto remix con il coinvolgimento di alcuni tra i più apprezzati talenti del clubbing made in Italy, parte il Ricchi e Poveri Summer Tour, prodotto da DM Produzioni. Il 23 luglio, Angela Bramanti e Angelo Sotgiu saranno al Teatro di Verdura a Palermo: la data è organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Andrea Randazzo per Agave. RTL 102.5 sarà la Radio Ufficiale del Tour. Lo show sarà una coinvolgente festa popolare che ripercorrerà oltre 50 anni di carriera sino all'ultimo tormentone sanremese "Ma non tutta la vita". Uno spettacolo travolgente e colorato in cui la storia si intreccia alla contemporaneità attraverso un repertorio di grandi successi, tra i quali: La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria, Voulez vous danser, Se m'innamoro e Sarà perché ti amo, diventata tra l'altro la colonna sonora di tante manifestazioni e società sportive nazionali e internazionali, un inno che ha collezionato oltre 200.000.000 di streaming. Angelo e Angela sono accompagnati da Antonio Rugiero alle chitarre, Roberto Chiappetta al basso, Alfredo Biondo alle tastiere e Gianpaolo Noce alla batteria.