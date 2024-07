- Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e' a Siracusa per incontrare le associazioni di categoria degli agricoltori siciliani. Tra i temi, i forti disagi legati alla siccita' e alle elevate temperature. Alle 12.30, presso l'hotel Ortea Palace, in via Riva Nazario Sauro, vedra' la stampa.