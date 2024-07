Ruba in un appartamento e tenta la fuga a nuoto: arrestato ad Aci Castello

Una ladro di appartamenti è stato arrestato da Carabinieri di Aci Castello, nel Catanese, a conclusione di un inseguimento che si è svolto anche in mare.

L'uomo, un 52enne già destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre furti e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Catania il 30 giugno scorso, è stato bloccato grazie alla collaborazione dei bagnanti.

Gli investigatori hanno recuperato un sacchetto pieno di gioielli e telefoni cellulari, che aveva rubato in alcune abitazioni e che l'uomo aveva lasciato per terra durante la fuga.

Accertamenti sono in corso per risalire ai proprietari della refurtiva.

L'allarme era stata lanciato da una donna che aveva visto l'uomo rubarle la bicicletta, poi abbandonata, dal suo garage.

Durante una ricerca nel centro di Aci Castello, i Carabinieri hanno visto un uomo a una fermata dell'autobus che corrispondeva alla descrizione del ladro. Si sono avvicini e lui è fuggito piedi, scappando sul lungomare affollato, spogliandosi dei vestiti per cercare di nascondersi tra i bagnanti e, infine, gettandosi in mare. La rocambolesca fuga è stata resa vana dall'azione di coordinamento dei militari dell'Arma e dalla collaborazione di alcuni cittadini che hanno prontamente segnalato i tentativi dell'uomo di mimetizzarsi tra loro all'uscita dall'acqua. L'uomo in costume da bagno e ciabatte da mare è stato bloccato e portato in Caserma. Il 52 enne è stato arrestato e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, è stato condotto in carcere.