Siracusa, molesta ragazza sul bus e si masturba: arrestato 54enne

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato un pregiudicato di 54 anni del luogo in esecuzione di un ordine di carcerazione dell’Autorità giudiziaria. L’uomo, a bordo di un autobus di linea regionale, avrebbe insistentemente molestato una ragazza spingendosi fino a palpeggiarle i glutei e, subito dopo, si sarebbe sdraiato sui sedili posteriori e si sarebbe masturbato, incurante della presenza dei passeggeri, tra i quali alcuni minori. La vittima, non appena è scesa dal pullman, ancora sotto shock, ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini e identificato il 54enne che è stato rintracciato nel capoluogo aretuseo. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria.