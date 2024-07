Trovato pacco postale nel carcere di Augusta con 74 grammi di hashish

Gli agenti della Polizia penitenziaria di Augusta, nel Siracusano, hanno sequestrato 74 grammi di hashish trovati in carcere e conservati dentro un pacco postale. Sarebbe dovuto finire a un detenuto della sezione di Alta sicurezza. La droga era nascosta tra i salumi sottovuoto, in particolare fra alcune fettine di insaccato. Sono in corso degli accertamenti per identificare le persone che hanno spedito il pacco mentre il detenuto e' stato denunciato.