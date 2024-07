Mattarella compie 83 anni, Meloni: "Garante dell'Unità e della Costituzione"

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, compie oggi 83 anni. I primi auguri sono arrivati dai presidenti di Camera e Senato. ''Rivolgo i miei più sentiti auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella'', ha scritto sui social Ignazio La Russa, presidente del Senato, che aggiunge: ''Una guida essenziale e un riferimento fondamentale per i cittadini e per le Istituzioni della nostra Repubblica. A lui giunga la mia stima e riconoscenza".

''Desidero rivolgere al presidente della Repubblica -sottolinea il presidente dell'assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana- i più sentiti auguri di buon compleanno, a nome della Camera dei deputati e mio personale, con le espressioni di profonda stima e riconoscenza''.

Auguri anche dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che questa mattina ha telefonato al Presidente della Repubblica a nome suo personale e dell'intero governo. Meloni "ha rinnovato al presidente Mattarella i sentimenti di stima e riconoscenza che le Istituzioni e i cittadini riconoscono al Capo dello Stato, come garante della Costituzione e simbolo dell'Unità nazionale".