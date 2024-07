Gianmarco Italia riconfermato dalla Volley Modica: il giovane schiacciatore è al secondo anno di A3. Italia continuerà il suo percorso di crescita con il coach Enzo Distefano che lo ha voluto ancora nel suo roster.

Per il classe 2007, quella che sta per cominciare sarà la sua seconda stagione in serie A3 dove ha esordito lo scorso campionato totalizzando 14 presenze.