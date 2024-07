Scout si perdono durante un temporale: soccorsi nell'Avellinese

Brutta avventura per sei giovani scout che nel tardo pomeriggio di ieri, a causa di un violento temporale che li ha colti mentre facevano una escursione sul monte Terminio, in provincia di Avellino, hanno perso l'orientamento senza riuscire a ritornare alla base.

Sono stati essi stessi a lanciare l'allarme via telefono che ha fatto scattare le ricerche dei carabinieri forestali e dei volontari delle associazioni del comune di Volturara Irpina, nel cui territorio si trova il Parco regionale del Terminio, allertati dal sindaco Marino Sarno.

I giovani si erano incamminati lungo lo storico sentiero "Passo di Annibale" quando sono stati colti dalla violenta perturbazione.Dopo alcune ore sono stati localizzati e portati in salvo a valle dove sono stati rifocillati e ospitati per la notte.