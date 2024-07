Dottoressa aggredita durante visita fiscale a Nicosia, solidarietà Cgil

Una dottoressa dell'Inps, Rosario Cagno, è stata aggredita da un dipendente pubblico durante una visita fiscale a casa del presunto malato a Nicosia (Enna). La Fp Cgil Sicilia dice: "Ci troviamo di fronte all' ennesima espressione d iviolenza, verbale e fisica, nei confronti del Personale Medico e Sanitario, preso di mira durante l'espletamento della propria attività. E' un fenomeno non più tollerabile che non trova alcuna giustificazione, rispetto al quale occorre una adeguata e ferma risposta da parte delle istituzioni e autorità competenti". Fp Cgil Sicilia, nel manifestare pieno sostegno e solidarietà al medico, "condanna ogni forma di prepotenza e prevaricazione ai danni di lavoratrici e lavoratori pubblici, che affrontano quotidianamente situazioni difficili, le cui conseguenze si traducono con frequenza, come nel caso della dottoressa di Nicosia, in danni fisici ma anche in disagi sotto il profilo piscologico".