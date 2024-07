Sindaca di Montevago lancia l'allarme crack tra i giovani

Nel versante agrigentino della Valle del Belice aumenta l'allarme droga tra i giovani. A denunciarlo è il sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo, che ha chiesto al prefetto Filippo Romano la convocazione urgente di una seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta nelle scorse ore. "Siamo di fronte ad un allarme sociale", dice La Rocca Ruvolo. Per la quale, quello della presenza di droga sul territorio è "un fenomeno sempre più allarmante, specialmente nei fine settimana, a danno della popolazione giovanile; un fenomeno diventato incontrollabile e che coinvolge le comunità di Montevago e Santa Margherita di Belìce". Margherita La Rocca Ruvolo, che è anche deputata all'Ars, ha preso atto della disponibilità garantita dal prefetto e dai vertici delle forze dell'ordine per garantire maggiore sicurezza sul territorio. "Siamo fortemente preoccupati per l'uso di sostanze stupefacenti, in particolare crack, tra gli adolescenti -afferma - Le forze dell'ordine intensificheranno la loro attenzione in locali pubblici e luoghi di ritrovo dei più giovani, noi nel frattempo avvieremo una campagna di sensibilizzazione tra i giovani a partire dalle scuole". Preoccupazione a Montevago suscitano anche i numerosi furti in abitazione che si sono verificati recentemente, anche di giorno. "Auspichiamo - conclude il sindaco - che le indagini in corso possano dare presto dei risultati".