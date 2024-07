Il Consorzio Olio Dop Monti Iblei propone un corso per arboricoltori professionisti

Affidare gli alberi degli uliveti alle cure di arboricoltori professionisti è fondamentale. Un professionista che sa osservare e individuare eventuali problematiche non riscontrabili da un occhio inesperto. Il consorzio di tutela Olio Dop Monti iblei vuole mettere a punto un corso per formare nuovi esperti del settore. Non solo alberi di ulivo ma anche professionisti che sappiamo intervenire sugli alberi da frutto e sul verde pubblico. “C’è l'esigenza di formare nuovi esperti del settore – dice Giuseppe Arezzo (nella foto), presidente del consorzio – che possiedano gli elementi formativi per intervenire negli alberi di ulivo. Nel caso specifico si tratta di un lavoro che richiede un impegno limitato di 3/4 mesi l'anno. Da qui l'idea, insieme all’amico Gino Catania, presidente del consorzio di tutela Olio Dop Monte Etna, di allargare gli orizzonti e includere anche gli alberi da frutto e la cura del verde pubblico. Un professionista del verde che sappia intervenire su più fronti con un lavoro che possa tenerlo impegnato tutto l'anno. Abbiamo pensato agli studenti degli istituti

agrari e non solo. Non possono esserci dubbi. Gli arboricoltori svolgono un ruolo fondamentale nella cura e nella manutenzione degli alberi. Le loro conoscenze, abilità e competenze sono essenziali per garantire la salute e la sicurezza degli stessi”.