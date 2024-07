Avvocato generale a Catania, si insedia Angelo Busacca

Angelo Busacca si è insediato nel nuovo incarico di Avvocato generale di Catania.

La cerimonia si è svolta a Palazzo di Giustizia, nell'aula della Corte d'appello, alla presenza, tra gli altri, del presidente Filippo Pennis, del Procuratore generale Carmelo Zuccaro e del suo predecessore nel ruolo, l'attuale Pg di Messina Carlo Caponcello.

La sua nomina ad Avvocato generale di Catania era stata deliberata all'unanimità.

Angelo Busacca, 61 anni, che ha svolto l'incarico di sostituto procuratore generale, ha iniziato la sua attività in magistratura ricoprendo il ruolo di sostituto procuratore nell'ex Pretura di Catania. Poi ha ricoperto lo stesso ruolo al Tribunale per i minorenni del capoluogo etneo occupandosi, tra l'altro, dell'inchiesta su Antonino Speziale per la morte, il 2 febbraio del 2007 allo stadio Angelo Massimimo, dell'ispettore di Polizia Filippo Raciti. Successivamente è stato sostituto alla Procura distrettuale di Catania. Incarico che ha lasciato nell'aprile del 2015 per passare alla Procura generale dello stesso distretto giudiziario.