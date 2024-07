Modica, Tir perde il carico a Dente-Crocicchia: traffico in tilt sul Ponte Guerrieri

Lunghe code di auto e camion in uscita da Modica sul ponte Guerrieri questo pomeriggio: un Tir ha perso gran parte del carico che ha ostruito le due carreggiate. Traffico in tilt per un paio d'ore, il tempo necessario per liberare la sede stradale e metterla in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia locale e la Polizia di Stato. Si sono registrati oltre due chilometri di coda, dalla rotatoria Sacro Cuore al Polo commerciale fino alla rotatoria Dente-Crocicchia.