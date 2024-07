Tre date per il cantautore Francesco De Gregori nel suo tour Siciliano. L'artista debutterà l'1 agosto a Catania a Villa Bellini. Il 3 agosto si sposterà in provincia di Siracusa e terrà il concerto alla Scalinata della Cattedrale di Noto. Chiuderà in Sicilia il 4 agosto a Palermo al Teatro di Verdura.