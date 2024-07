Modica Calcio, ingaggiato il centrocampista Battaglia

Il Modica Calcio rafforza il centrocampo con l’arrivo di Sebastiano Battaglia. Il giocatore, classe 2002, torna in Sicilia dopo le esperienze in Alto Adige con la Mori Santo Stefano, con cui ha vinto il campionato, e con la Vultur in Basilicata. Cresciuto calcisticamente a Ragusa, ha iniziato con i colori del Santa Croce in Eccellenza la sua esperienza tra i grandi e successivamente ha indossato la maglia del Ragusa con cui ha vinto Campionato e Coppa Italia nella stagione 21/22.