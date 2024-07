A Marina di Modica iniziative per la Giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento

Si è svolta oggi a Marina di Modica l'iniziativa collegata alla Giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento. Motivo conduttore delle dimostrazioni effettuate da volontari e personale specializzato è stato quello della sicurezza in mare. Sulla spiaggia di Marina di Modica sono state illustrate, con dimostrazioni pratiche, le regole fondamentali per la sicurezza in acqua e per il salvamento. L'appuntamento è stato organizzato dal Comune di Modica e dal Found Environmental Education.