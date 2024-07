Modica. Processione Madonna del Carmine, la banda Risadelli: non siamo stati contattati

Il presidente della banda musicale di Modica "Belluardo Risadelli", Gianluca Cataldi, in relazione all'articolo pubblicato lunedì scorso, 22 luglio, in cui si parlava dell'assenza della banda Risadelli, precisa che, per la festa del Carmine, il gruppo bandistico "non è stato contattato da nessuno". Tanto ha tenuto a precisare l'associazione rappresentata da Cataldi. Dell'errore ci scusiamo con i lettori e con gli interessati.