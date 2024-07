Beni culturali, lo sciopero degli Asu in Sicilia: saltano le ferie ai dipendenti regionali?

Primo giorno di sciopero dei lavoratori Asu dei Beni culturali della Regione Siciliana nei siti archeologici e nei musei dell’isola. Adesione massiccia a quella che si configura come una vera e propria serrata che potrebbe portare anche alla chiusura di alcuni siti se, come programmato dai sindacati, la protesta continuerà fino al 4 agosto. I lavoratori Asu – socialmente utili – chiedono al Governo regionale che vengano rispettate le promesse in merito alla loro stabilizzazione. Sono circa 200, in Sicilia, i lavoratori precari che, in moltissimi casi, con la loro presenza affiancata a quella dei dipendenti regionali, consentono l’apertura di musei e siti archeologici e la loro fruizione. L’astensione dal lavoro influsice negativamente sul fenomeno turistico, soprattutto in un momento di massima affluenza di visitatori italiani e stranieri.

In alcune zone archeologiche della Sicilia potrebbe essere necessario richiamare in servizio i dipendenti regionali in ferie per ovviare all’assenza degli Asu, mentre si sta valutando anche l’ipotesi di sopperire alla carenza di personale ricorrendo ai servizi esterni di vigilanza.