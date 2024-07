'Gemelli Diversi' in concerto ad Avola per la festa di Santa Venera

Entrano nel vivo i festeggiamenti dedicati alla Patrona di Avola, Santa Venera. Domenica sera, dopo la processione religiosa, concerto in piazza con la Banda di Avola e il tenore Salvo Guastella e lo spettacolo pirotecnico. Il classico concerto del lunedì sarà suddiviso in un doppio, imperdibile appuntamento: prima il live dei Gemelli Diversi e a seguire il Party time 90 dance show in piazza Umberto I. Spazio anche per i più piccoli e le famiglie ad Avola Antica con il laboratorio circense martedì 30 luglio a cura di Raw Sicily e appuntamento sportivo con il torneo di padel “Santa Venera” al lungomare Pertini. Domenica 4 agosto regata storica e processione a mare, per l’Ottava, del simulacro della Santa, con partenza dal nuovo porto di Falaride. “Siamo sempre tra cantieri e lavori pubblici, ma adesso viviamo al meglio la nostra festa, la nostra patrona, gli eventi estivi ad Avola - le parole del sindaco Rossana Cannata - andiamo avanti sempre con la politica del fare in questa estate calda, che ad Avola è fatta anche di luce e santità”.