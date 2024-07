Furti a Marina di Ragusa, due giovani tunisini finiscono agli arresti in casa

I Carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa, nei confronti di due cittadini tunisini, un 21enne e un 19enne residenti entrambi a Santa Croce Camerina, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato in concorso, ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito. Il provvedimento scaturiva da una scrupolosa attività di indagine condotta dai militari di Marina, che grazie all’analisi dei filmati dei circuiti di videosorveglianza urbana e all’escussione di alcuni testimoni oculari, sono riusciti ad identificare gli odierni indagati quali presunti autori di numerosi furti verificatisi nella frazione marittima di Ragusa, ricostruendo come gli stessi, in più occasioni, avessero rubato diverse biciclette e monopattini elettrici, che venivano ricettati ed utilizzati dagli stessi, nonché sottratto carte di credito, utilizzate indebitamente per prelevare contanti ed effettuare acquisti. I due tunisini, venivano quindi tratti in arresto dai Carabinieri e sottoposti in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.