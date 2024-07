Sequestrata piantagione di marijuana a Giffone: un arresto

I carabinieri di Reggio Calabria hanno o scoperto e sequestrato una piantagione di marijuana nascosta in una zona boschiva del comune aspromontano di Giffone. I militari hanno trovato diverse piante di marijuana, alcune delle quali superavano i due metri di altezza. Le piante erano già in uno stato avanzato di crescita, pronte per essere raccolte. Sul posto è stato sorpreso un giovane di 21 anni, residente a Giffone, mentre controllava lo stato di maturazione delle piante e gestiva un sofisticato sistema di irrigazione. Le piante sono state estirpate e sequestrate. Questa è la quinta piantagione individuata dai carabinieri nel giro di pochi giorni che se trasformate in dosi pronte per la vendita, le oltre 2700 piante avrebbero potuto produrre circa 70 mila dosi, per un valore stimato sul mercato nero di oltre 600mila euro.