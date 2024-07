Modica, iniziativa del Lions a Maganuco per i ragazzi stranieri ospiti delle Comunità per minori

Il Lions Club di Modica , presieduto da Giovanni Liberatore, ha organizzato venerdì 26, a Maganuco, l’evento “vento in poppa” un pomeriggio in barca a vela e sup per le comunità per minori che sono presenti a Modica. Hanno partecipato i ragazzi ucraini accolti dalla comunità Papa Giovanni XXIII nel Villaggio Del Magnificat, le ragazze ospiti della comunità Suor Crocifissa delle suore carmelitane missionarie di S. Teresa e dei ragazzi siriani giunti a Modica tramite un corridoio umanitario. In totale 35 ragazzi di varie nazionalità, età e religione che hanno vissuto assieme ai soci del Lions Club Modica una esperienza indimenticabile all’insegna dell’inclusione, dello sport e del mare e che sono tornati a casa felici. Il Lions Club ha servito con numerose iniziative di solidarietà le comunità per minori cittadine ed ha voluto organizzare un unico evento per riunirle attorno allo sport. “Il Lions Club di Modica ha ideato il service “vento in poppa” – spiega il presidente Giovanni Liberatore – in contemporanea all’apertura delle Olimpiadi in Francia, per far vivere lo spirito olimpico. Le Olimpiadi sono il simbolo della pace e della fratellanza tra i popoli e a Maganuco presso il circolo “Al Velico” ci siamo riuniti con i 35 ragazzi che vivono nelle comunità della nostra città nel nome dello sport e ci siamo confrontati in modo costruttivo. Non abbiamo cambiato la loro vita ma sicuramente abbiamo regalato tanta gioia e tanti sorrisi ed instillato il seme dell’amicizia”.