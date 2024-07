Scontro fra 2 auto sulla Comiso-Chiaramonte: tre feriti, uno in codice rosso

E' di tre feriti, uno in prognosi riservata, il bilancio dell'incidente verificatosi nel pomeriggio di venerdì sulla strada provinciale Comiso-Chiaramonte Gulfi, nei pressi del cavalcavia per la Statale 514. Due auto si sono scontrate per motivi ancora da accertare. L’incidente stradale ha fatto registrare tre feriti, trasportati tutti in ospedale dalle ambulanze del 118. Per i rilievi sono intervenute le forze dell’ordine.

(Foto Franco Assenza)